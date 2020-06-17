اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيطاليا تجدد رفضها للتمديد التلقائى للعقوبات الأوروبية على روسيا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:18 م
إيطاليا تجدد رفضها للتمديد التلقائى للعقوبات الأوروبية على روسيا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فى خطاب أمام مجلس النواب، قبل القمة الأوروبية الافتراضية المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، أنه سيجدد رفض حكومته للتمديد التلقائي للعقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا، على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا في عام 2014.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أشار كونتي إلى أن القمة ستشهد الإفادة المعتادة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن حالة تنفيذ اتفاقات مينسك، الإفادة تستجيب للحاجة التي تطالب بها إيطاليا دائمًا وهو التوصل إلى نقاش سياسي بين القادة قبل الشروع في التجديد نصف السنوي للعقوبات الاقتصادية القطاعية ضد الاتحاد الروسي، والتي ستنتهي في 31 يوليو المقبل.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي "تظل من أولويتنا العمل مع شركائنا الأوروبيين لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك وهو هدف العقوبات".


إيطاليا

جوزيبى كونتى

العقوبات الأوروبية على روسيا

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مجلس النواب الإيطالى

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