إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عن الموافقة على المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ، والتى تحدد المستندات المطلوبة أثناء التقدم للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وتنص على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.