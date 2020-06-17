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إنفوجراف.. ماذا قال هيكل عن أزمة سد النهضة ومحاولات تعطيش مصر ؟

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:55 ص
إنفوجراف.. ماذا قال هيكل عن أزمة سد النهضة ومحاولات تعطيش مصر ؟ الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل

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قبل عدة أعوام ظهر الكاتب الصحفى الكبير الراحل، محمد حسنين هيكل، في مجموعة حوارات مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة "CBC" تحدث خلالها عن رؤيته لأوضاع مصر والمنطقة، وضمن ما قاله ما يؤكد أن هناك دولا كثيرة تسعى لإضعاف مصر من خلال تجويعها بقطع مياه النيل عنها، قائلًا :"دول ومرسومات بابوية وأباطرة في الغرب يتصوروا أن إنهاء الحروب الصليبية وإسقاط دور مصر سيكون من خلال تجويعها وقطع المياه عنها".
 
في الانفوجراف التالي نستعرض معًا ابرز ما قاله الكاتب الكبير الراحل عن أزمة سد النهضة ومحاولات تعطيش مصر .
 
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سد النهضة

تعطيش مصر

محمد حسنين هيكل

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