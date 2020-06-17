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إنفوجراف.. الصحة تكشف طريقة استخدام الكمامات القماشية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:09 م
إنفوجراف.. الصحة تكشف طريقة استخدام الكمامات القماشية الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات القماشية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الآمنة لارتداء الكمامات القماشية غير الطبية، مؤكدة أنه يجب غسل الأيدى قبل استخدامها مع فحصها جيدا لبيان ما إذا كانت صالحة من عدمه، وأنه يجب تعديل الكمامة لتغطى الأنف والفم بشكل جيد.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان دعت الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل فى العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة فى متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مناشدة الحالات الحرجة التى تحتاج لتدخل جراحى إلى التسجيل فى قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقى الخدمة الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمل أيضا بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، وتزويد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلاً من 7 ساعات لمنع التزاحم.
 
وتابعت أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة "100 مليون صحة"، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.
 
وقالت إنه ستتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع  وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا. 
 
كمامات 2
كمامات

الصحة

الكمامات القماشية

غسيل الايدى

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