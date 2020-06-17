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إضراب لأصحاب المخابز فى تونس يحرم البلاد من الخبز 3 أيام

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:36 م
إضراب لأصحاب المخابز فى تونس يحرم البلاد من الخبز 3 أيام خبز - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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قررت الغرفة الوطنية للمخابز بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الدخول فى إضراب عام فى جميع مخابز البلاد لمدة 3 أيام، بداية من 23 يونيو الحالي، وفقا لصحيفة الجريدة التونسية.

وطالب رئيس الغرفة محمد بوعنان، فى تصريح إذاعى، أصحاب القطاع بخلاص مستحقاتهم لدى الدولة والتمييز بين الدقيق المدعم وغير المدعم، حتى لا يقع اتهامهم باستعمال المواد المدعمة أثناء حملات المراقبة وما يمكن فرضه من عقوبات قد تصل الى حد السجن.

من جهة أخرى، قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب التونسى طرح مناقصة عالمية لشراء ما يُقدر بواقع 176 ألف طن من قمح الطحين اللين. وأضاف المتعاملون أن الموعد النهائى لتقديم العروض فى المناقصة غدا الخميس 18 يونيو.


تونس

الخبز

الدقيق

اضراب

القمح

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