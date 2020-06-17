إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكى فى الغربية

الغربية محمد طارق

أصيبت أسرة مكونة من 5 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق كفر الشيخ الدولي بالقرب من مدخل مدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي كفر الشيخ بالقرب من مدخل مدينة طنطا وأسفرت عن وجود إصابات.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة لمحل البلاغ وتم استدعاء 5 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى طنطا الجامعي وهم: "جمال ح " 60 سنة، و"كريمه ج" 55 سنه ،و" فريال ج" 35 سنه، و"سامح جم" 40 سنه ،و" ذياد س" 9 سنوات، وجيعهم مقيمين بشارع محب بطنطا.

وتبين من الفحص المبدئي تفاوت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحاجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم تقديم الإسعافات الأولية، في الوقت الذى تم فيه رفع السيارة من الطريق وتسيير حركة المرور، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة علي حريق بمقلب القمامة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمرة مدير أمن الغربية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ.

وتبين أن الحريق فى مقلب قمامة خلف شركة الزيوت والصابون وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف، وتم إخماد اشتعال النيران في القمامة، ووقف التصاعد الكثيف للأدخنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.