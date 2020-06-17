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إصابة عميد معهد الدراسات البيئة بجامعة مدينة السادات بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:45 م
إصابة عميد معهد الدراسات البيئة بجامعة مدينة السادات بفيروس كورونا الدكتور ممدوح عرفة عميد معهد الدراسات البيئيه
المنوفية- محمود شاكر

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أعلنت جامعة مدينة السادات، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إصابة الدكتور ممدوح عرفة عميد معهد الدراسات البيئيه بالجامعة، بفيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح بيان للجامعة أنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة لعميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة والذى أثبت التشخيص إصابته بفيروس كورونا .

 

جاء ذلك بعد شكوى عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية، وتم حجزه بمستشفي عين شمس التخصصي بالقاهرة ويخضع  الآن للحجر الصحي .

 

وأكد عميد معهد الدراسات البيئية بالجامعة، أنه يتلقى العلاج وأن حالته مستقرة، فيما تقدم إدارة الجامعة ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعه وعمداء الكليات وجميع قيادات الجامعه وه‍يئة التدريس والعاملين والطلاب بالدعوات بالشفاء العاجل له ولجميع المصابين.


عميد معهد الدراسات البيئه

جامعة مدينه السادات

فيروس كورونا

رئيس جامعة السادات

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