إصابة عامل فى حريق هائل بمخزن مخلفات تريكو بالدقهلية

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز أجا بورود بلاغ من شركة النجدة بنشوب حريق هائل بمخلفات مصنع تريكو بناحية طنامل الغربي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ و تم الدفع باربع سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية، و سيارتين إسعاف، وبالفحص تبين أن الحريق بمخزن فضلات صوف تريكو، ملك عطا عبد المطلب الحداد، ومقام على مساحة 4 قيراط، وجاري عملية الاخماد والسيطرة على الحريق ، وقد اسفر الحريق حتى الآن عن إصابة حمدي مسعد عوض 40 عام من قرية طنامل، وتم نقله إلى مستشفي اجا المركزي لتلقي العلاج، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.