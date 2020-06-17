إزالة 27 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية.. و8 طلبات تصالح جديدة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة عدد 27 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضى زراعية وبناء بالمخالفة بمساحة 1480م2 بالإضافة إلى تلقى 8 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء بمساحة 1547م2 وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم الأربعاء تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور واللواء عصام غانم رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وتضمنت هذه الحملة التى جاءت استكمالاً للجهود التى تبذلها المحافظة للتصدى لتلك المخالفات، إزالة3 حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بالأعصر بمدينة دمياط على مساحة 84 م٢ و كذلك إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بمساحة 85 م٢ و10 حالات بناء بالمخالفة بمساحة 658 م٢ بالإضافة إلى تلقى 8 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء لمساحات قدرها 1547 م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور، وأخيراً إزالة 13حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية جسور النيل بمساحة 653 م٢ بمدينة عزبة البرج، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بدء تلك الجهود 659 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضى زراعية وبناء مخالف و كذا تلقى عدد 76 طلب تصالح فى مخالفات البناء

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية صباح اليوم، الأربعاء، للوقوف على الوضع الراهن لبعض الملفات والمشروعات المطروحة خلال الفترة الحالية بمدينة دمياط.

واستهلت المحافظ تلك الجولة التى رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمتابعة الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بمبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوى بمستشفى دمياط العام الذى بلغت تكلفته الإجمالية من أعمال إنشائية وتجهيزات 105 ملايين جنيه، إذ استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى من الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة عن الموقف التنفيذى للمشروع، إذ تم نهو كافة الأعمال الإنشائية والمبانى وتركيب مصاعد وشبكة لإطفاء الحريق بالإضافة إلى توصيل مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وتركيب محول 800 ك.