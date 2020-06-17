اليوم السابع
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إزالة 22 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:03 ص
إزالة 22 حالة تعدى على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة.. صور جانب من الإزالة
البحيرة ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

و أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - أبو حمص - شبراخيت ) عن إزالة 22 حالة تعدى على مساحة 1,721 م2 عبارة عن:-

إزالة 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرى مؤسسة البستان والوفائية والمسين بالدلنجات بمساحة 938 متر عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.

إزالة 16 حالة تعدى على حرم الطريق والرى والصرف والأرض الزراعية بقرى دمسنا وكوم عزيزة بالنخلة البحرية بأبو حمص بمساحة 706 متر.

إزالة 3 حالات تعدى على أملاك الرى بقرية محلة بشر بشبراخيت بمساحة 77 م وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

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ازاله تعديات

أخبار مصرية

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