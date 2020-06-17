إزالة تعديات على حرم الطريق بحى ثانى المحلة .. صور

كان أهالى الشارع قد تقدموا بعدة شكاوى لرئيس الحى بقيام أحد المواطنين باحتلال الشارع ومنع المارة من العبور، على الفور تم تشكيل حملة قادها حسام الصباحي رئيس قسم الإشغالات لإزالة الرصيف بهدف توسعة الطريق.

وأكد رئيس الحى، أنه سيتم إزالة أى جوانب يتم احتلالها وتعليتها بالطريق من قبل بعض المواطنين لتوسعة الطريق حتي يستفيد من التوسعةالمارة بالشارع.