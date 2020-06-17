إزالة تعديات على حرم الطريق بحى ثانى المحلة .. صور

نفذ المسئولين بحي ثان المحلة الكبري برئاسة محمد عبد الغنى عيد رئيس حي ثان المحلة الكبري حملة إزالة بمنطقة منشية البكري شارع نور الايمان لرصيف خاص لاحتلال بعض المواطنين الملكية العامة وعمل رصيف أمام المنزل بمساحه كبيره تعوق حركة الماره بالشارع ما أدى لغضب الكثير من أهالى الشارع.
كان أهالى الشارع قد تقدموا بعدة شكاوى لرئيس الحى بقيام أحد المواطنين باحتلال الشارع ومنع المارة من العبور، على الفور تم تشكيل حملة قادها حسام الصباحي رئيس قسم الإشغالات لإزالة الرصيف بهدف توسعة الطريق.
وأكد رئيس الحى، أنه سيتم إزالة أى جوانب يتم احتلالها وتعليتها بالطريق من قبل بعض المواطنين لتوسعة الطريق حتي يستفيد من التوسعةالمارة بالشارع.
إزالة تعديات على حرم الطريق (1)
إزالة تعديات على حرم الطريق (2)
إزالة تعديات على حرم الطريق (3)
إزالة تعديات على حرم الطريق (4)
إزالة تعديات على حرم الطريق (5)
إزالة تعديات على حرم الطريق (6)
إزالة تعديات على حرم الطريق (7)
إزالة تعديات على حرم الطريق (8)
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