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إرتفاع حالات الوفاة فى تركيا جراء وباء كورونا لـ 4861 حالة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:51 م
إرتفاع حالات الوفاة فى تركيا جراء وباء كورونا لـ 4861 حالة تركيا
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن ارتفاع وفيات كورونا في تركيا الي 4861 حالة وفاة مسجلة 19 حالة وفاه جديدة آخر 24 ساعة.

كما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في تركيا حوالي 182 ألف 727 حالة إصابة مسجلة حوالي 1429 حالة إصابة جديدة في ال24 ساعة الأخيرة.

على جانب أخر ، توفي 3 مواطنين أتراك اليوم في مدينة ماردين التركية بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة عدد الحالات في تركيا بعد إجراءات التطبيع مع الفيروس التي إتخذتها الحكومة التركية في الفترة الأخيرة، كما تم عزل عشرات الأماكن أيضا.

وتستمر أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في التزايد يومًا بعد يوم بعد تصريحات الحكومة المتعلقة بعملية التعايش.

فبينما المستشفيات في المدينة وصلت الي حد الإمتلاء بشكل كامل، بدأت تركيا تسجيل حالات يومية في نطاق ال1500 حالة.

ووقع اليوم في مدينة ماردين التي فقد فيها حوالي 30 مواطن حياته بسبب الفيروس، أكثر نسبة يومية من الوفيات حيث توفي 3 أشخاص في المدينة في يوم واحد متأثرا بإصابته.

 

 

 

 

 


تركيا

فيروس كورونا

اخبار تركيا

كورونا

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