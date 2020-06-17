اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:10 م
خالد صلاح
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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت لمستوى قياسى جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:52 م
إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت لمستوى قياسى جديد النفط الامريكى
رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضى إلى مستوى قياسى جديد، فى حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 12 يونيو، لتصل إلى 539.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين فى استطلاع لرويترز لنزول قدره 152 ألف برميل.
 
وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إن استهلاك الخام فى مصافى التكرير، زاد بمقدار 116 ألف برميل يوميا فى الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافى بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
 
وقالت الإدارة، إن مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضى إلى 257 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 17 ألف برميل.
 
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 174.5 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.
 
وقالت الإدارة، إن صافى واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضى بمقدار 245 ألف برميل يوميا.
 
و أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط فى الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضى إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2018 .
 
وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهى فى الثانى عشر من يونيو حزيران إلى مستوى قياسى جديد عند 539.3 مليون برميل مع تسجيل المخزونات فى منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.
 

 


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