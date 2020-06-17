إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت لمستوى قياسى جديد

رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة، ارتفعت الأسبوع الماضى إلى مستوى قياسى جديد، فى حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 12 يونيو، لتصل إلى 539.3 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين فى استطلاع لرويترز لنزول قدره 152 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إن استهلاك الخام فى مصافى التكرير، زاد بمقدار 116 ألف برميل يوميا فى الأسبوع الماضي. وصعدت معدلات تشغيل المصافى بمقدار 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة، إن مخزونات البنزين فى الولايات المتحدة هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضى إلى 257 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 17 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 174.5 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وقالت الإدارة، إن صافى واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضى بمقدار 245 ألف برميل يوميا.