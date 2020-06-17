إخماد حريق في منطقة الهرمل بدولة لبنان.. صور وفيديو

كتب هيثم سلامة

شهدت دولة لبنان حريقا هائلا في منطقة مزرعة سجد في جرود السلسلة الغربية قضاء الهرمل، ونشبت النيران على مساحات واسعة من الأشجار.

وتفاعل مستخدمو تويتر مع الحادث من خلال هاشتاج "الهرمل تحترق" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر بدولة لبنان، ووثق المغردون الحريق الضخم من خلال عدد من الفيديوهات وأراءهم حول جهود الدولة في محاولة احتواء الحريق.



الهرمل تحترق









وذكر موقع جريدة النهار اللبنانية، أن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة من طوافات تابعة للجيش تشارك في عملية إخماد الحريق الذي اندلع صباحاً في أحراج مزرعة سجد وزغرين في جرود السلسلة الغربية - قضاء الهرمل .

العالم عم يحترق رزقا ،لو شي بنك كنا شفنا المشهد مبكي هنا #أنقذوا_جرد_الهرمل #الهرمل_تحترق pic.twitter.com/nd97hdyhiQ — Ali Hajj Hassan (@waresali07) June 17, 2020

وأكد المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد عن نجاح عناصر الدفاع المدني والجيش بمحاصرة الحريق ومنع تمدده رغم الصعوبات التي يوجهونها من وعورة المكان والرياح الشديدة التي تساهم في سرعة انتشار الحريق.

من جانب أخرن اكد الدفاع المدنى اللبنانى إخماد النيران في أحراج زغرين جرد الهرمل واتمام عمليات تبريد رقعة الحريق، حيث تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، وبعد جهود مضنية دامت منذ الساعة ٠٧:٣٠ و لغاية الساعة ٢٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٠/٦/١٧ من اخماد حريق شب في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية وحقول القمح في زغرين / جرد الهرمل.

وكانت قد تسببت سرعة الرياح ووعورة الطرقات باتساع رقعة الحريق رغم جهود العناصر لتطويق النار وتخطي المصاعب التي اعترضتهم اثناء تنفيذ المهمة وقد انتهت أيضاً عمليات تبريد رقعة الحريق منعاً من تجدده.

يشار إلى أن قوات الحماية المدنية اللبنانية أمس، سيطرت على 80% من الحرائق التى انتشرت فى عدة مناطق بلبنان، بينما لاتزال بعض المناطق تشتعل بين اليحن والآخر نتيجة الظروف المناخية والرياح النشطة، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز.

ورصدت "سكاي نيوزعربية"، بعض الحرائق فى التلال التابعة لبلدة دقون فى جبل لبنان وأفاد التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة والتضاريس الجغرافية لها دورا فى انتشار الحرائق، نظرا لصعوبة وصول الأجهزة المعنية والمتطوعين إليها وإخمادها، وذلك بسبب اشتعال الجيوب فى حالة الرياح النشطة.

كانت لبنان شهدت منذ مساء أول أمس كارثة حقيقية عقب اندلاع العديد من الحرائق بمناطق مختلفة دون الوصول إلى أسبابها، حيث اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة عددا من المناطق اللبنانية، فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار.