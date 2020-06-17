اليوم السابع
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إحالة أطباء وإداريين وحدة صحية ببنى سويف للتحقيق لتقصيرهم فى العمل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:28 م
إحالة أطباء وإداريين وحدة صحية ببنى سويف للتحقيق لتقصيرهم فى العمل جانب من الجولة
بنى سويف أيمن لطفى

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أحال اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف اليوم الأربعاء عددا من العاملين بالوحدة الصحية بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف إلى التحقيق لتقصيربعضهم فى العمل وتغيب آخرين.

 

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وأشار بيان إلى أن رئيس مركز ومدينة بنى سويف فاجأ الوحدة الصحية بتزمنت الشرقية، لمتابعة سير العمل بها والخدمات المقدمة للمواطنين، وتبين غياب عدد من العاملين بالوحدة " أطباء وإداريين" وتوقف بعض الخدمات بها، مايعد مخالفة للقانون وحالة الطوارئ التى تشهدها البلاد فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد ،فقرر إحالة المقصرين والمتغيبين عن العمل إلى التحقيق بديوان عام الوحدة المحلية، مشددا على ضرورة تواجد كل فى مكان عمله وعدم التقصير والإهمال فى تقديم الخدمة للجمهور  .

 

 

 

 وكان اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف تفقد و برفقة نائبه على يوسف والمهندس عبد العزيز و مسلم مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية، أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف لمتابعة سير العمل واتخاذ العمال كافه الاجراءات الاحترازيه من خلال إرتداء الكمامات والمباعدة، للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى زيارته للوحدة المحلية لقرية اهناسيا الخضراء وكان فى إستقباله احمد محمود خليل رئيس الوحدة و صابر عويس صابر سكرتير الوحدة، إذ تفقد ضياء وحدة النسيج اليدوى ومدرسة الفصل الواحد ومكتبب التموين والشئون الاجتماعية ووحدتى الدفاع المدنى و الاسعاف لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك معاينة تطوير مدخل الوحدة، فضلا عن عقد لقاء حضره القيادات الشعبية بقرية الوحدة لتفعيل دور المشاركة المجتمعية خاصة فى ظل جائحة كورونا.

 

 


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