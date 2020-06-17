وأكد ستيبانوف أن أوكرانيا سجلت أكبر عدد من الحالات اليومية (758 إصابة جديدة) وأعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمرض (31 وفاة) منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وسجلت البلاد 415 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إجمالاً إلى 14 ألفا و943 شخصًا في أوكرانيا.