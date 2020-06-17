اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:32 م
خالد صلاح
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أوبك تبدأ احتفالاتها بمرور 60 عاما على تأسيسها الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:30 م
أوبك تبدأ احتفالاتها بمرور 60 عاما على تأسيسها الثلاثاء المقبل أوبك - صورة أرشيغية
أ ش أ

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تبدأ منظمة الدول المصدرة للبترول / أوبك/ يوم الثلاثاء المقبل الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس المنظمة حيث سيتم عقد ورشة عمل فنية بعنوان "أوبك في 60" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو في تصريح له اليوم الأربعاء أنه على مدى ستة عقود اكتسبت المنظمة تاريخًا واسعًا يستحق الثناء، لافتا إلى أن الذكرى الستين تتيح لنا فرصة لمراجعة هذه الرحلة المهمة والتعلم من دروسها للتطلع إلى المستقبل. 

وأضاف الأمين العام قائلا: "ستوفر ورشة العمل منصة للتفكير في إنجازات أوبك حتى يومنا هذا والتفكير في مستقبل المنظمة المشرق والواعد مشيرا إلى أنه ليس لديه شك في أن أفضل أيام أوبك قادمة".

وأكد باركيندو أن الهدف من ورشة العمل هو التفكير في إنجازات المنظمة على مدى العقود الستة الماضية وإلقاء الضوء على كيفية تطور أوبك منذ إنشائها، مشيرا إلى أن ورشة العمل سوف تستعرض مساهمات المنظمة في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بالإضافة إلى جهودها في ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية كما ستنظر في مستقبل المنظمة وكيف يمكنها الحفاظ على وضعها كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي في عالم دائم التغير.

يذكر أن مواضيع المناقشة سوف تشمل القضاء على فقر الطاقة وحماية البيئة والتنمية المستدامة وعالم ما بعد جائحة كورونا، 


أوبك

ذكرى تأسيس أوبك

محمد باركيندو

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