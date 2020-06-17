اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:41 م
خالد صلاح
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أوبك+: الخبراء لم يقرروا أى توصيات لمزيد من التمديد لتخفيضات إنتاج النفط

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:55 م
أوبك+: الخبراء لم يقرروا أى توصيات لمزيد من التمديد لتخفيضات إنتاج النفط اوبك
رويترز

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قالت مصادر فى أوبك+، إن الخبراء الفنيين للمجموعة لم يقرروا أى توصيات لمزيد من التمديد لخفض قياسى فى إمدادات النفط أثناء محادثات اليوم الأربعاء، وأضافت المصادر أن الخبراء قرروا التركيز على امتثال الأعضاء الذين لم يلتزموا بشكل كامل بالحصص المخصصة لهم بموجب الإتفاق، قبيل محادثات وزارية غدا الخميس.
 
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على خفض قياسى للإمدادات بدأ تنفيذه فى أول مايو أيار لدعم الأسعار والطلب الذى تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا.
 
والمحادثات هذا الأسبوع جزء من مسعى لأوبك+ لمراجعة تأثير الخفض والاستماع إلى دول لم تنفذ حتى الآن حصصها بالكامل، مثل العراق، بشأن خططهم للامتثال.
 
وقال مصدر، عن اجتماع اليوم الذى يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "إنه يسير على ما يرام".
 
وينص اتفاق المعروض على أن تخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا فى مايو أيار ويونيو حزيران. واتفقت المجموعة فى السادس من يونيو على تمديد الخفض لشهر آخر، وهو قرار قالت أوبك فى وقت سابق اليوم إنه لقى استحسانا فى السوق.
 

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