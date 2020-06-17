أمن الجيزة يواصل حملاته ضد السائقين غير المتلزمين بارتداء الكمامات الطبية

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تواصل مديرية أمن الجيزة اليوم الأربعاء، إعداد الأكمنة والحملات المرورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه السائقين، المخالفين لقرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا، وشهدت الميادين والشوارع والطرق المختلفة بأنحاء المحافظة انتشار لرجال المرور، لتنفيذ القرار، وتحرير المخالفات ضد غير الملتزمين، وشهدت الأيام الماضية منذ بدأ سريان القرار، تحرير عدد كبير من مخالفات الغرامات ضد السائقين المخالفين.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.