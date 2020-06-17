أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية تشمل الأسد وزوجته

رويترز

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس السورى بشار الأسد وزوجته أسماء لحرمان حكومته من مصادر التمويل فى محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى بيان يعلن المستهدفين بالعقوبات المفروضة فى إطار قانون قيصر لحماية المدنيين فى سوريا، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة الأسد خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

ووقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، القانون فى ديسمبر.