اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:52 م
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ألمانيا تمد حظر الفعاليات الاجتماعية الكبرى حتى نهاية أكتوبر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 05:51 م
ألمانيا تمد حظر الفعاليات الاجتماعية الكبرى حتى نهاية أكتوبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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قررت الحكومة الألمانية اليوم /الأربعاء/ مد حظر الأحداث والفعاليات الكبرى مثل المهرجانات الشعبية والحفلات الكبرى والملاهي وغيرها حتى نهاية شهر أكتوبر القادم على أقل تقدير، وذلك في إطار قيود مواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم مع مجلس الوزراء الألماني بشأن جائحة كورونا، وقد اتخذت هذا القرار وفقا لرغبات العديد من الولايات الفيدرالية في البلاد، واستجابة لمقترح تقدمت به ولاية بافاريا في الجنوب الألماني ووافقت عليه معظم الولايات الأخرى.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن مجلس الوزراء ناقش أيضا ملف استئناف العمل بالمدارس، لافتا إلى أن ذلك مرهون بمدى الحد من انتشار الفيروس تمهيدا للعودة إلى الانتظام المدرسي العادي بعد العطلة الصيفية على أقصى تقدير مع الالتزام بإجراءات التباعد التي لا تقل عن ١،٥ متر على أقل تقدير مع ارتداء الأقنعة عند التسوق وفي وسائل المواصلات.


ألمانيا

أنجيلا ميركل

كورونا

كورونا فى ألمانيا

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