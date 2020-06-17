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أكثر من 10 جامعات بلجيكية تعلن عدم فرضها حظر على ارتداء الحجاب

الأربعاء، 17 يونيو 2020 01:52 م
أكثر من 10 جامعات بلجيكية تعلن عدم فرضها حظر على ارتداء الحجاب الحجاب
كتب : أحمد علوى

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أكدت أكثر من عشر جامعات وكليات في بلجيكا على عدم فرضها حظر على إرتداء الحجاب ، على الرغم من أن المحكمة الدستورية حكمت مؤخرًا بأن مثل هذا الحظر مسموح به في التعليم العالي.

وفي تغريدة على موقع تويتر، طالب أحد الأشخاص جميع الجامعات والكليات الجامعية بالرد على التغريدة مع توضيح ما إذا كانوا يقبلون الأشخاص الذين يرتدون الحجاب أم لا، وأضافت التغريدة، الآن وليس بعد تلقيك رسوم الدخول.

إلا أن 12 مؤسسة للتعليم العالي في بلجيكا قرروا معارضة هذا القرار، وردوا على التغريدة، قائلين إن ارتداء الحجاب مسموح لديهم.

في بداية يونيو الجاري، قررت المحكمة الدستورية في بلجيكا أن احتمال حظر الحجاب لا يتعارض مع الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومع ذلك ، فإن إمكانية الحظر لا تنطبق فقط على الحجاب ، ولكن على جميع الرموز التي تعبر عن آراء دينية أو سياسية.

وجاء القرار بناء على شكوى من مجموعة من النساء المسلمات اللواتي يدرسن في كلية Francisco Ferrer فى بروكسل ، التي تمارس مثل هذا الحظر، وأحالت محكمة بروكسل بدورها القضية إلى المحكمة الدستورية.

 


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