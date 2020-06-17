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أكاديمى سعودى: إثيوبيا لا يمكنها مواجهة مصر وهناك أطراف تحفزها

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:08 م
أكاديمى سعودى: إثيوبيا لا يمكنها مواجهة مصر وهناك أطراف تحفزها سد النهضة
كتب ـ مصطفى عنبر

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قال أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور تركي العيار، إنه يستبعد تدخل طرف آخر وراء تعنت إثيوبيا، ووجه الضيف الآخر بالبرنامج الاتهام لقطر وتركيا وأنهما وراء التعنت الإثيوبى فى ملف السد، وأكد فى لقاء مع قناة 22 السعودية، أن إثيوبيا لا يمكنها أن تواجه مصر ، إلا أن هناك جهات خارجية تحفز إثيوبيا على الوقوف أمام مصالح مصر.

وتساءل العبارى " من أين جاءت لإثيوبيا هذه القوة التى تتحدث بها هذه الأيام والحدة فى الحديث والتلويح بالمواجهة العسكرية وهى تعلم أن الجيش المصرى هو الأقوى فى المنطقة الآن؟.

ودعا الدكتور العبارى القيادة السياسية الإثيوبية للعودة إلى صوت العقل.

من جهته، قال جمال الوصيف -صحفى مصرى مقيم بالسعودية- إن قطر وتركيا تقف مع إثيوبيا للضغط على مصر من أجل ملفات أخرى.


السعودية

مصر

اثيوبيا

سد النهضة

السودان

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