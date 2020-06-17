أسهم أوروبا ترتفع وآمال التعافى تظل قوية

رويترز

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، فيما تكسب الآمال بتعاف سريع من تراجع اقتصادى مدفوع بفيروس كورونا زخما حتى مع وضع قيود على التنقل فى بكين لاحتواء موجة ثانية محتملة من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 بالمئة بعد أن حقق أفضل أداء يومى فى نحو شهر فى الجلسة السابقة بفضل خطة مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) للبدء فى شراء سندات شركات وتقرير ذكر أن إدارة ترامب تعد لمقترح بشأن البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريبا.

لكن التقدم كان محدودا مع إلغاء بكين عشرات الرحلات المحلية اليوم الأربعاء، لتكثف مساعى لاحتواء تفشى فيروس كورونا الذى أطلق مخاوف بشأن تجدد عدوى أوسع.

وظلت أسهم شركات الرعاية الصحية محل تركيز من المستثمرين، مما دعم المؤشر ستوكس 600 بالقدر الأكبر، بينما تراجع المؤشر الفرعى لقطاع السياحة والسفر الأوروبى فى التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم لوفتهانزا 4.1 بالمئة بعد أن أبلغ المستثمر الألمانى هاينز هيرمان صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج فى مقابلة أنه رفع حصته فى الشركة لأكثر من 15 بالمئة من عشرة بالمئة.