أسعار مواد البناء اليوم .. الحديد يتراوح بين 9200- 9700 جنيه من المصنع

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الحديد استقرار فى السوق المصرى اليوم الاربعاء 17 – 6 – 2020 وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اسعار الحديد سجلت اليوم تسليم أرض مصنع 9200 – 9700 جنيها للطن، مشيرا إلى أن سعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 – 9900 للطن، مضيفا أن الاسعار العالمية لطن الحديد تتراوح بين 400 – 420 دولار للطن .

الأسمنت بـ 640 – 680 جنيه تسليم أرض مصنع

وأشار الزينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 640 – 680 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 700 – 750 جنيها وذلك بعد حساب تكاليف النقل وارباح التاجر .

وأكد الزينى أن أزمة كورونا سببت فى عزل سوق مواد البناء وذلك لعدة أسباب منها عدم إقبال المستهلك على شراء العقارات وعدم رغبة المقاولين فى الاستثمار العقارى فى الوقت الحالى ما أدى إلى انخفاض المبيعات، وشدد على أن قرار الحكومة بعدم منح تراخيص البناء فهذا لم يشمل سوى المخالفين فقط وهم لم يكن لهم تأثير كبير فى عمليات بيع مواد البناء حيث ان القرار لم يشمل المدن الجديدة ولا حتى قطاع الأعمال .

يذكر أن شركة حديد عز، أعلنت عن ملخص نتائج الأعمال المجمعة غير المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وحققت الشركة إجمالي مبيعات 45.7 مليار جنيه مقابل 49.2 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة انخفاض 7%، وبلغ صافي الخسائر 7.8 مليار جنيه مقابل صافي أرباح 78 مليون جنيه، وبلغت ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة عن العام 102 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه العام السابق.