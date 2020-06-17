أسعار الدواجن اليوم للمستهلك.. والكيلو بـ26 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-6 - 2020 استقرارا وفقا لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة حيث سجل السعر اليوم من المزرعة 22- 23 جنيها للكيلو .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن اسعار الدواجن تشهد استقرارا فى السوق اليوم الأربعاء وذلك بعد ان تراوح سعر الكيلو من المزرعة بين 22- 23 جنيها، مشيرا إلى أن استقرار السعر يأتى بفضل زيادة الانتاج المحلى من الثروة الداجنة .

وأضاف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن يصل إلى لمستهلك بين 26 – 28 جنيها للكيلو بذلك بحسب المنطقة بعد حساب هوامش الربح المختلفة بين كل منطقة واخرى وعدد الحلقات الوسيطة .

وفيما يخص الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا أوضح السيد فان الدجاجة وزن 1 كجم تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها للكيلو مقابل 45 جنيها فى شهر رمضان المبارك، وأن التصنيع المحلى للدواجن يشهد طفرة خلال الفترة الأخيرة وأن الفرصة مواتية من أجل فتح أسواق جارجية وذلك بعد أن حققت الدولة اكتفاءا ذاتيا فى الإنتاج الداجنى.

ونابع السيد أن أسعار البيض سجلت اليوم 25 جنيها للكرتونة مقابل 35 جنيها للكرتونة خلال شهر رمضان وكان يصل سعرها للمستهلك بين 40 – 43 جنيها بينما سعر الكرتونة للمستهلك اليوم يتراوح سعرها بين 30 – 34 جنيها .

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إعلان عن موافقة، طارق عامر - محافظ البنك المركزى على استثناء صغار المزارعين والمربين فى مجالات (تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من الشكل القانونى للتمويل، وأن يتم التمويل فى شكل أفراد .

ويأتى ذلك رداً على خطاب وزير الزراعة لمحافظ البنك المركزى في هذا الشأن حتى يتمكن صغار المربين من الإستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%) - والذى أوضح فيه أن أكثر من 70% من العاملين فى (نشاط تربية إناث الماشية - مراكز تجميع الألبان - مزارع الدواجن) من صغار المربين يمارسون النشاط فى شكل فردى، وذلك حتى يتسنى للبنوك المانحة للتمويل النظر فى تمويل هذه الأنشطة فى إطار مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة (5%).