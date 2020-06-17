أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-6-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-6 -2020، وجاءت أبرزها معاودة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه مرة أخرى بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي أمس الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة متأثرة بتنفيذ عدة صفقات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 580.848 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسمنت سيناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، اودن للاستثمارات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، أسمنت سيناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، المهندس للتأمين، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، سماد مصر (ايجيفرت)، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، اودن للاستثمارات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.



البورصة تخسر 424 مليون جنيه عاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه مرة أخرى بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي أمس الثلاثاء، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط أحجام تداول مرتفعة متأثرة بتنفيذ عدة صفقات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 580.848 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 773.1 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.9 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.61%، والعرب على 3.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 97.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.3 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 10905 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1652 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 12447 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1316 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 687 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.423 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.61%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.56%.

- الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.565 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.395 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 22.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.94%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 11.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.46%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 23.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 364.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.