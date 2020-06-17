اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 04:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسامة رستم: ضخ كميات من أدوية المناعة لمواجهة كورونا ولا داعى لتخزينها

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:00 ص
أسامة رستم: ضخ كميات من أدوية المناعة لمواجهة كورونا ولا داعى لتخزينها الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه سيتم ضخ المزيد من أدوية المناعة خلال الأسبوع الجارى، وفقا لتوجيهات وزارة الصحة بتوفير كميات كبيرة لدى الموزعين والصيادلة وتوفيرها للمواطنين، وتتضمن فيتامينات الزنك وفيتامين سى والبارسيتامول، وذلك فى سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير احتياجات المرضى فى العزل المنزلى.

وأضاف رستم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن توفير المزيد من الكميات سيساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار، كما سيمنع من تكالب المواطنين على الشراء تخوفا من عدم توافر احتياجتهم، وشدد على ضرورة توخى المواطنين الحذر من تخزين الأدوية حتى نستطيع توفيرها للمحتاجين من المرضى، وأنه لا داعى لتخزين الدواء دون فائدة فى هذة المرحلة الحرجة إلا عند الاحتياج له .

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن هناك وفرة فى المعروض من مستلزمات الإنتاج الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والمطهرات، وجميعها بأسعار مناسبة للمواطنين، كما أن زيادة المعروض من الكمامات أدى لانخفاض أسعارها لتتراوح من 3 إلى 5 جنيهات فى مختلف الصيدليات، موضحا أن توفير الكمامات فى مترو الأنفاق ومنافذ القوات المسلحة أدى إلى انخفاض أسعارها، كما أن إعلان توزيعها على بطاقات التموين سيساهم فى تخفيضات أكبر للأسعار .

وأوضح أن إنتاج كمامات جديدة من الأقمشة، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة مع مصانع الملابس والأقمشة سيؤدى لزيادة كبيرة من المعروض منها وانخفاض أكبر فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكمامات المعلن عنها سيتم إنتاجها وفقا لمعايير جودة يتم وضعها من وزارة الصناعة تكون مطابقة للمواصفات القياسية وهو ما يجعلها آمنة على صحة المواطنين.

 


اخبار الاقتصاد

كورونا

الكمامات

اسامة رستم

صناعة الدواء

رئيس غرفة صناعة الدواء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

جبروت رجل.. طرد زوجته لإنفاقها ألف جنيه على علاج أمه

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

انفوجراف.. الصحة تكشف نسب إصابات كورونا بين الرجال والسيدات والفئات العمرية

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

كل ما تريد معرفته عن "محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" بعد حكم المؤبد والإعدام

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

6 شروط رئيسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

كيف تؤمن وزارة الصحة امتحانات الثانوية العامة من عدوى كورونا × 9 معلومات

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

5 اتهامات للغنوشى فى بيان استقالة عضو تنفيذى "النهضة التونسية".. تعرف عليها

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

وأنت فى عربيتك.. كيف تجرى مسحة لكورونا فى المستشفى الميدانى بعين شمس

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة