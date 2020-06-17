أخبار مصر اليوم.. السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة إيلاء الأولوية لحماية القطاع الطبي في القارة الأفريقية عبر التمويل الكافي لضمان توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، فضلاً عن المساعدة في بناء المستشفيات وتجهيزها، لا سيما في ظل محدودية الموارد المتاحة، وذلك بالتوازي مع معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومن ثم الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية، خاصةً الأفريقية، خاصة فيما يتصل بتخفيف أعباء الديون المتراكمة من خلال الإعفاء أو إعادة الجدولة، بما يمكنها من إعداد حزم تحفيزية لاقتصاداتها والحفاظ على مكتسباتها التنموية.





السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة إيلاء الأولوية لحماية القطاع الطبي في القارة الأفريقية عبر التمويل الكافي لضمان توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، فضلاً عن المساعدة في بناء المستشفيات وتجهيزها، لا سيما في ظل محدودية الموارد المتاحة، وذلك بالتوازي مع معالجةالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومن ثم الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية، خاصةً الأفريقية، خاصة فيما يتصل بتخفيف أعباء الديون المتراكمة من خلال الإعفاء أو إعادة الجدولة، بما يمكنها من إعداد حزم تحفيزية لاقتصاداتها والحفاظ على مكتسباتها التنموية.





وزيرة التخطيط:معدلات النمو الاقتصادى لدينا من أفضل معدلات العالم رغم كورونا



أكدت وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر مايزال من أفضل المعدلات علي مستوي العالم رغم أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على قطاعات عديدة؛ مشيرة إلي أن ما ساعد تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة فى 2016.

طارق يحيي يتصدر ترشيحات منصب المدرب العام في الزمالك



اقترب طارق يحيي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ، من تولى منصب المدرب العام في الفريق الأول بنادي الزمالك عقب استقالة سامي الشيشيني المدرب العام السابق بسبب خوفه من انتشار فيروس كورونا، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن طارق يحيي يتصدر الترشيحات لتولي منصب المدرب العام في الزمالك لما يمتلكه من خبرة تدريبية كبيرة ستضيف الكثير للفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارترون.

عضو الصيادلة: عقار ديكساميثازون يحتوى على كورتيزون ولا يستخدم دون إشراف طبى



قال الدكتور عمرو المغربي، عضو نقابة الصيادلة، إن الأطباء المصريين على كفاءة عالية، موضحاً أن عقار ديكساميثازون تم استخدامه بالفعل في مصر منذ فترة كبيرة، وكان لحالات معينة في مستشفيات العزل من المصابين بفيروس كورونا.

وزيرة التخطيط:"أنا بأصيف كل عام فى منيا القمح وفى قرية والدى فى الدقهلية"



علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة الخطيط، على ما أثاره الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة بأن بعض الورزاء لا يعرفون شيئا عن الفلاحين، قائلة:"أنا بأصيف كل سنة فى بلدة والدلتى فى منيا القمح وفى قرية والدى فى الدقهلية.. واعرفهم جيدا ".

وزير المالية أمام النواب: الرئيس اتخذ قرارات إصلاحية مكنت الدولة تحمل الصدمات



ثمن وزير المالية محمد معيط شجاعة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى راهن على وعى الشعب المصرى واتخذ قرارات هامة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى ساهم فى بناء اقتصاد قوى قادر على تحمل الصدمات وحظى بثقة المؤسسات الدولية، مع تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى وأسرته.

7 نجوم جمعتهم الشهرة والأبراج.. فيديو



تمتلك هوليوود ثنائيات رائعة في الصداقة، ليس فقط بسبب كونهم شخصيات ديناميكية يجمعهم في الأغلب اتجاهات متشابهة، إنما هناك أيضا نوع من التوافق الكوني الذي يوضح العلاقة بين الكواكب والقمر، وهو ما يظهر في صداقات متناغمة، فالقمر يشير إلى الطريقة التي نسعى بها إلى الراحة، وفي هذا التقرير ننشر التوافق الفلكي لعدد من ثنائيات المشاهير.

المسحة الثالثة تؤكد تعافي أسرة أحمد فتحي من الكورونا



أكدت المسحة الثالثة التي أجرتها أسرة أحمد فتحى نجم الأهلي المنتقل في الموسم الجديد لبيراميدز، تعافيهم التام بعد اصابتهم مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذى أعلنته زوجه اللاعب الدولى على صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتلاشت أعراض فيروس كورونا عن أسرة أحمد فتحى وأصبحوا بصحة جيدة، إلا أن إجراء المسحة شرط أساسى قبل خروجهم من العزل وقضاء حياتهم بشكل طبيعى، في الوقت الذي كانت قد اثبتت المسحة الثانية تعافيهم أيضاً، بينما جاءت المسحة الثالثة لتأكيد تعافيهم بشكل كامل.

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "القمة الاستثنائية لتعزيز التضامن الصينى الأفريقى فى مكافحة وباء كورونا"، وذلك بمشاركة الرئيس الصينى "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى، والرئيس "ماكى سال" رئيس جمهورية السنغال، والرئيس المشترك الحالى للجانب الأفريقى لمنتدى التعاون بين أفريقيا والصين، بالإضافة إلى كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.

تعرف على المواعيد الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا ويورباليج



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بعدما قرر استئناف البطولات مرة أخرى بعد توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا وذلك عقب عقد اجتماع للجنة التنفيذية اليوم، والاستقرار على استئناف البطولات وتعديل المواعيد ونظام البطولة بجانب نقل المباراة النهائية من تركيا إلى البرتغال بالنسبة لدوري الأبطال، ونفس الأمر في الدوري الأوروبي الذى ستقام مباراته النهائية في ألمانيا بدلا من بولندا.

القمع القطرى.. الحجر الصحي ضمن الإجازة "السنوية" وخصم من الراتب حال نفاد الإجازات



قررت وزارة التعليم القطرية احتساب مدة الحجر الصحى من رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظف، وفى حال استنفاد رصيد الإجازات يتم الخصم من الراتب، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن البحرينية.

صحفية يونانية تكشف رسائل تحرش من عمرو وردة عبر إنستجرام.. صور



ادعت تقارير صحفية يونانية، أن عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني وفريق باوك، يتحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا وتعمل كمراسلة لتغطية أخبار نادي أولمبياكوس وقال موقع " onsports.gr" أن وردة التقى الصحفية المثيرة صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، ومنحها حسابه على إنستجرام أمام عمال المتجر للتواصل.