أخبار اقتصاد اليوم.. وزير الإسكان يعقد 3 اجتماعات لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الأربعاء،17 - 6 - 2020، عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، أبرزها فيما يلى:

وزير الإسكان يعقد 3 اجتماعات فى يوم واحد لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات

فى نشاط مكثف خلال تطبيقه للعزل المنزلى بعد مخالطته لأحد المصابين بـ"كورونا"، وعبر تقنية الفيديوكونفرانس، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الثلاثاء، 3 اجتماعات متواصلة استمرت نحو 5 ساعات، حيث ترأس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وتابع الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الإجراءات التى يتم اتخاذها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بالمحافظات والمدن الجديدة.

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لما نشره "اليوم السابع" أمس، أصدرت وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر

وجاء ذلك استمرار العمل بالقرار الوزاري الصادر بشأن وقف تصدير الماسكات الجراحية (اقنعة الوجه "كمامات") ومستلزمات الوقاية من العدوى وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

"التنظيم والإدارة": إطلاق تطبيق يمكن موظفى الدولة من معرفة دورهم فى الترقية

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أنه من المقرر أن يتم الإعلان غدا حركة الترقيات والتسكين الخاصة بالموظفين، وذلك لمن استوفوا الشروط المواصفات اللازمة، وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح الشيخ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الموظف سيتمكن من معرفة دوره فى الترقية أو التسكين الجديد من خلال تطبيق الإلكترونى الذى سيطلقه الجهاز خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن التطبيق سيتيح للموظف من خلال عدد من الاستفسارات والخانات التى يتم ملئها داخل التطبيق حتى يتمكن من معرفة إذا كانت له دور فى الترقية من عدمه، مضيفا أن حركة الترقية تمت بناء على شروط وتقيمات محددة منها عدد السنوات والدرجات والتقديرات المسجلة للموظف.

وزيرة التخطيط: تخصيص 93.5 مليار جنيه للصحة بنسبة نمو 28%

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020/2021 تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنةً بموازنة العام المالي 2019/2020، مؤكدة أن تلك النسبة تُعد أعلى نسبة نمو مُقارنةً بمخصصات القطاعات الأخرى كافة.

الذهب يتراجع عالميا مع صعود الأسهم بدعم آمال التعافى الاقتصادى

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة شهية المستثمرين للمخاطرة وانتعاش أسواق الأسهم، بدعم تجدد الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي من التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن مد مدة تحديد تأسيس الشركات والمنشآت

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد المدة التى تم تحديدها لتأسيس الشركات والمنشآت، كى يتسنى لها التمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة، لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 29 أكتوبر 2020.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الدولة على دعم الاستثمارات والمستثمرين الجادين، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح مدة اضافية لثلاث سنوات أخرى يمكن خلالها منح المشروع الاستثمارى الحوافز المقررة شريطة تأسيس الشركة أو المنشأة خلال مدة الـ 3 سنوات.

وزارة المالية تعتمد 3 مليارات جنيه ضمانات للبنوك لتمويل الحفاظ على العمالة بالسياحة

وافقت وزارة المالية على اصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به. وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. ويأتي ذلك في ضوء توجهات السيد رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.

رويترز: أوبك تبقى على توقعتها بانخفاض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بسبب كورونا

أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، فى تقريرها الشهرى على إنها تبقى على توقعاتها بانخفاض الطلب العالمى على النفط فى 2020 بمقدار 9.07 مليون ب/ى بسبب أزمة كورونا، مؤكدة على إن الطلب العالمى على النفط سينخفض 6.4 مليون ب/ى فى النصف/2 من 2020 مقابل 11.9 مليون ب/ى فى النصف/1 من 2020، مع توقعات "بتعاف تدريجي" حتى نهاية العام.