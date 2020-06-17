أحزاب جنوب السودان تتوصل إلى اتفاق بشأن حكام الولايات

رويترز

قال وزير الشئون الرئاسية فى جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار اتفقا على عملية تخص تعيين حكام الولايات، الأمر الذى سيزيل على الأرجح عقبة رئيسية فى طريق اتفاق السلام بينهما، وانتهت الحرب الأهلية فى جنوب السودان عام 2018 لكن الخلافات بين كير ومشار حالت دون اتمام عملية السلام.

وقال الوزير نيال دينق نيال، فى مؤتمر صحفى، إن حزب كير سيعين ستة من حكام الولايات العشر بالبلاد وسيختار حزب مشار ثلاثة بينما تتفق باقى أحزاب المعارضة على حاكم الولاية العاشرة.

وكان مشار، عارض من قبل هذا الترتيب لكن مكتبه قال إن الطرفين توصلا لاتفاق.

كما فشل الطرفان، فى الوصول إلى آلية لدمج الجماعات المسلحة المتعددة.

وأودت الحرب، بحياة 400 ألف شخص تقريبا وتسببت فى مجاعة وفجرت أكبر أزمة لاجئين فى أفريقيا منذ الإبادة الجماعية فى رواندا عام 1994. ولم تصمد اتفاقات سلام سابقة إلا عدة أشهر قبل أن يتجدد القتال.