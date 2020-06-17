اليوم السابع
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فى حالة دعم الصادرات وتوفير التمويل..

أبو المكارم: تحسن فى صادرات الكيماويات فى الربع الرابع من العام الجارى

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:39 ص
أبو المكارم: تحسن فى صادرات الكيماويات فى الربع الرابع من العام الجارى خالد أبو المكارم
كتبت سماح لبيب

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توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن تشهد الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري شريطة وضوح خطة دعم الصادرات وتوافر التمويل المطلوب، لافتا إلى أن خريطة التصدير ستختلف في 2020 من دول ألغت طلبياتها مثل الدول الاوربية إلى دول أخري تشهد زياده في الطلب خلال المرحلة القادمة وهي الدول ألعربية والأفريقية. 
 
وأضاف أبو المكارم، أن إقامة البعثات التجارية الخارجية تعد الأداة الأمثل للتسويق عقب انتهاء أزمة كورونا خاصة أن الموقف الأصعب للقطاع سيتضح بعد الازمة، ويدرس المجلس حاليا الاسواق التي يوصي بتوجيه بعثات لها، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيره لنمو قطاع الصناعات الكيماوية بالسوق الأفريقي.
 
وكشف عن إعداد المجلس لإستراتيجيه مصغره تعني بالتوجه نحو دول القارة الأفريقية وبالأخص إلى 18 سوقا إفريقيا وهم (كينيا، السودان، زامبيا، أوغندا، نيجيريا، تنزانيا، أنجولا، الجابون، السنغال، الكاميرون، جيبوتي، غينيا الاستوائية ،الكونغو الديموقراطيه، جنوب أفريقيا، اثيوبيا، كوت ديفوار، غانا، الصومال).
 
قال أبو المكارم إن المجلس يعمل علي رفع صادراته للدول المشار اليها سالفا خلال الأعوام القادمه، مشيرا إلى أن المنتجات المصرية تلقي رواجا كبيرا في تلك الاسواق، كما أنه من المقرر التركيز علي أسواق دول بعينها في كل عام لتحقيق اكبر استفاده ممكنة خلال المرحلة القادمة وهو مايمثل كما يقول فرصه ذهبية للاستفادة من العجز في توريد المنتجات الصينية لهذه الدول. 
 
ولفت أبو المكارم الي تنوع منتجات القطاع بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات إنتاج لكافة القطاعات الانتاجيه والزراعية والصناعية فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة والاستفادة من برامج المسانده المقدمة من الدولة الخاصة بالشحن لأفريقيا بجانب الاستغلال الإيجابي لمميزات السوق الأفريقي من تنوع شرائح الطلب وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل وذلك لتعزيز التجارة البينية فيما بينها والاستفادة من الاعفاءات الجمركية بنسبه ١٠٠٪‏ بين 13 دولة إفريقية . 
 
 
 

اخبار الاقتصاد

السوق الأفريقى

الصناعات الكيماوية

خالد أبو المكارم

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