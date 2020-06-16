اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

69.8 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس فى مارس الماضى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:00 ص
69.8 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس فى مارس الماضى محصول البطاطس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من البطاطس احتلت المركز الثاني في قائمة الصادرات المصرية التي حققت زيادة في شهر مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي ترتبت على تفشي فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، ولجوء عدد كبيير من الدول إلى الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 69.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 64.7 مليون دولار في شهر مارس من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 7.9%.

وكانت صادرات الأسمدة في صدارة قائمة الصادرات المصرية وقيمتها 129.9 مليون دولار، يليها المصنوعات من اللدائن وبلغت قيمتها 19.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 158 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بنسبة زيادة بلغت 21.8%، ثم الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة 18.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 14.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، وأخيرا الصادرات المصرية من السكر المكرر وبلغت 13.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 8.6 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 54.7%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 4.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 38.6٪.


جهاز الاحصاء

الاحصاء

صادرات البطاطس

الصادرات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 183 ألف توك توك مسجل فى مصر حتى ديسمبر 2018

السبت، 13 يونيو 2020 09:00 م

جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى 2019

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 ص

جهاز الاحصاء: 17.3% من المصريين مدخنون و30 مليونا يتعرضون لللتدخين السلبى

الأحد، 31 مايو 2020 12:19 م

تقرير لجهاز الإحصاء: 60 ألف عقد زواج فى ديسمبر الماضى بزيادة 5%

الأحد، 31 مايو 2020 10:45 ص

جهاز الإحصاء: تراجع واردات مصر من الجمبرى والتونة وارتفاع استيراد الرنجة فى فبراير الماضى

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة