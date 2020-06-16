69.8 مليون دولار صادرات مصر من البطاطس فى مارس الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، أن الصادرات المصرية من البطاطس احتلت المركز الثاني في قائمة الصادرات المصرية التي حققت زيادة في شهر مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي ترتبت على تفشي فيروس "كوفيد-19" كورونا المستجد، ولجوء عدد كبيير من الدول إلى الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس.

وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي الصادرات المصرية من البطاطس بنحو 69.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 64.7 مليون دولار في شهر مارس من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 7.9%.

وكانت صادرات الأسمدة في صدارة قائمة الصادرات المصرية وقيمتها 129.9 مليون دولار، يليها المصنوعات من اللدائن وبلغت قيمتها 19.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 158 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بنسبة زيادة بلغت 21.8%، ثم الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة 18.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 14.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، وأخيرا الصادرات المصرية من السكر المكرر وبلغت 13.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 8.6 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 54.7%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 4.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 38.6٪.