أعلن رئيس جهاز الأمن الفدرالى الروسى، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن ثمان منظمات دولية و 42 دولة، انضمت إلى بنك البيات الدولى حول الإرهابيين الذى أنشأه الجهاز الروسى، وقال بورتنيكوف، فى اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين -حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية- : " في عام 2009، بدأنا بإنشاء بنك دولي للبيانات، وهو قاعدة بيانات تجمع بين مختلف أنواع المعلومات المتعلقة بالأعمال والأحداث والأفراد المحددين المتصلين بالعنصر الإرهابي. وحتى الآن، تم ربط 56 جهازاً أمنيا خاصاً من 42 دولة و8 منظمات دولية بهذا البنك الدولي للبيانات".
وأشار إلى أن جوهر فكرة وجود فضاء واحد لمكافحة الإرهاب بالمعلومات، هو الجمع بين المعلومات التي تمتلكها مختلف الدول وأجهزة المخابرات ووكالات تنفيذ القانون، حتى يكون بالإمكان استخدامها بشكل فعال.
يذكر أن السلطات الروسية دعت مرارا إلى تعاون دولي أكثر فعالية في مكافحة التهديد الإرهابي وخاصة في العصر الرقمي، وفي هذا السياق ، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، في وقت سابق، أن موسكو وواشنطن على مستوى الهيئات الأمنية، تواصلان تبادل البيانات بشأن الهجمات الإرهابية المخطط لها.
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