وأشار إلى أن جوهر فكرة وجود فضاء واحد لمكافحة الإرهاب بالمعلومات، هو الجمع بين المعلومات التي تمتلكها مختلف الدول وأجهزة المخابرات ووكالات تنفيذ القانون، حتى يكون بالإمكان استخدامها بشكل فعال.

يذكر أن السلطات الروسية دعت مرارا إلى تعاون دولي أكثر فعالية في مكافحة التهديد الإرهابي وخاصة في العصر الرقمي، وفي هذا السياق ، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، في وقت سابق، أن موسكو وواشنطن على مستوى الهيئات الأمنية، تواصلان تبادل البيانات بشأن الهجمات الإرهابية المخطط لها.

