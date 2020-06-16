385 وفاة جديدة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، أقل من 400 حالة وفاة ناجمة عن فيروس (كورونا) المستجدّ خلال 24 ساعة، وفقا لإحصاء أعدته جامعة جونز هوبكنز، والتي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأحصت الجامعة، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية، 385 وفاة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، أي أكثر بثلاث وفيات فقط بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجلة أمس، علما بأن هاتين الحصيلتين هما الأدنى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية مارس الماضي.

لكن هذا التراجع لا يعني بالضرورة أن الوباء آخذ في الانحسار لأن الانخفاض في أعداد الوفيات قد يكون ناجما عن آلية حصول (جونز هوبكنز) على البيانات من السلطات الصحية المحلية والتي لا تكون في العادة مكتملة في أول يوم عمل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وتخطت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ500 وفاة في نهاية مارس وبلغت ذروتها في منتصف أبريل حين فاقت 3000 وفاة يوميا.

ورغم تراجع أعداد الوفيات إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تسجل نحو 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يوميا، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وتخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 8 ملايين شخص، أكثر من نصفهم في أوروبا والولايات المتحدة، استنادا إلى مصادر رسمية.