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3.5 مليون جنيه مشروعات بحثية لعلوم سوهاج من أكاديمية البحث العلمي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:57 ص
3.5 مليون جنيه مشروعات بحثية لعلوم سوهاج من أكاديمية البحث العلمي الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن حصول كلية العلوم على عدد من المشروعات البحثية، مقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقدر بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك تفعيلا لمبادرة Science Up والتى تهدف إلى رفع كفاءة معامل البحوث والتطوير بالجامعات المصرية خاصة بكليات العلوم .

وأضاف رئيس الجامعة، أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وكذلك تنفيذاََ لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ، موضحاً انها تهدف إلى تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وربطه باحتياجات المجتمع، من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل الملحة، وذلك من خلال تطوير المعامل فى مختلف أقسام الكلية وتوفير منح بحثية خاصة فى مجال الرياضيات والفيزياء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لاحتضان النوابغ فى الكليات العملية.

وقال الدكتور أحمد فكرى القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم الحصول على مشروع شراء جهاز مولد النيتروجين السائل بمبلغ 2 مليون جنيه، والذى سيساهم فى خدمة مختلف البحوث العلمية والتطبيقية فى الجامعة مثل الفيزياء، الكيمياء، البيولوجية، الصيدلة، الطب البشرى والبيطرى وعلم الفيروسات، مضيفاً أن الكلية حصلت أيضا على 15 مشروع بحثى متنوع باجمالى تكلفة مليون و500 الف جنيه، وذلك لإجراء أبحاث علمية متقدمة فى العلوم الأساسية، مشيراً إلى أن كل مشروع بحثى تبلغ تكلفته 100 الف جنيه، وتم تقسيمها إلى 6 مشروعات بقسم الفيزياء و9 مشروعات بقسم الرياضيات.


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