اليوم السابع
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16محطة صرف ومياه حاصلة على شهادة الـ T S M بمحافظة كفر الشيخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:39 ص
16محطة صرف ومياه حاصلة على شهادة الـ T S M بمحافظة كفر الشيخ المهندس محمد مفتاح
كتب أحمد حسن

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شدد المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، على سرعة الإنتهاء من أعمال الاحلال والتجديد وصيانة محطة معالجة صرف صحي الحامول (ابومنيسي) لتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، مشيرا أنه من المقرر رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 10الاف م3/يوم الى 20 الف م3/يوم، حيث تخدم المحطة حوالى 30 الف مواطن.
 
وأضاف رئيس الشركة، أن تلك الشهادة يتم الحصول عليها بعد استيفاء متطلباتها، ومنها رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمحطات بالتدريب العلمى والعملى، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتدريب العاملين على التعامل مع المخاطر المتوقعة، والتشغيل القياسى للمحطات لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.
 
وأشار رئيس الشركة إلى تطور عدد المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامةTSM بكفر الشيخ  لتصل حاليا إلى 16 محطة منهم 11 محطة معالجة صرف صحي و5 محطات مياه شرب.
 
كان الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان ، قد أشاد فى وقت سابق بتجربة الشركة فى استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها فى الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه فى توليد الكهرباء، وتوجه الوزير بالشكر للمهندس محمد عبدالحميد مفتاح، رئيس الشركة، مُكلفاً بتعميم التجربة على جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجمهورية، والاشتراك مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات.
 
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هناك فوائد كثيرة لهذا المشروع، ومنها، إنتاج سماد عضوى عالى الجودة، يتم استخدامه فى الزراعة، وإنتاج غاز البيوجاز، الذى يمكن استخدامه فى توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحى، وتصدير الفائض منها لشبكة الكهرباء، كما يمكن استخدام الغاز فى الأنشطة المنزلية، بجانب المساهمة في توفير مساحات الأراضى اللازمة لإنشاء أحواض تجفيف الحمأة، واستخدام تلك المساحات فى إنشاء توسعات للمحطات، وإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام غاز البيوجاز، بالإضافة إلى توفير تكاليف عملية التخلص من الحمأة، والحفاظ على الصحة العامة من خلال التخلص الآمن من الحمأة بعد معالجتها، وتوفير فرص العمل والاستثمار فى هذا المجال الواعد.

وزاره الاسكان

اخبار وزاره الاسكان

شركات المياه

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توليد الطاقه

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