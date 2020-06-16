⁩محافظ بورسعيد يشهد بيانًا عمليًا لنموذج لجنة امتحان الثانوية العامة.. صور

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم بيانًا لنموذج لجان إمتحانات الثانوية العامة بصحبة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية التعليم وذلك بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة واللواء محمد عامر، المستشار الفني للمحافظة ومديرى الإدارات التعليمية والإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم ومسئولى مديرية الشباب والرياضة ورؤساء الأحياء والصحة ومرفق الإسعاف والطب الوقائي و٣٥ شاب وفتاة من مديرية الشباب والرياضة.

وخلال التجربة العملية استعرض اللواء عادل الغضبان، مراحل تطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من وصول الطلاب للجنة وقياس درجات الحرارة مرورًا بإجراءات التباعد بين الطلاب وصولا لدخولهم مقر اللجنة وتنظيم المقاعد بشكل يحقق مزيد من الآمان للطلاب والتأكد من إتمام عملية التعقيم لمقرات اللجان التى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارة التربية والتعليم لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للطلاب وأن هناك تعليمات بالتيسير على الطلاب وتحقيق كافة سبل الراحة لمنع القلق والتوتر الناتج عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلي أنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والمترددين على اللجان وسيتم تأجيل امتحان اى طالب يثبت ارتفاع درجة حرارته للدور الثانى بنفس امتيازات أداء امتحان فى الدور الأول، لافتا ألى متابعته أولًا بأول فى هذا الشأن حتى تنتهى امتحانات الثانوية العامة فى ظل هذه الظروف الراهنة بسلام .

ومن جانبه قال "باهى"، أن هذا البيان العملى يأتى فى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لإجراء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتهيئة مناخ آمن لابنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الثانوية العامة مشيرًا إلى أن هذا البيان يثبت تضافر كافة أجهزة المحافظة من أجل الحفاظ على صحة ابنائنا الطلاب و الوصول بالامتحانات لبر السلام.







