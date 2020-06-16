‎وزيرة التضامن تعلن اليوم آليات صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية

‎كتب مدحت وهبة

تعقد نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الثلاثاء،مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التضامن للإعلان عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم .

‎ووجهت " القباج " مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.



يذكر أن نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الاجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامه علي مرحلتين.