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وول ستريت: اقتصاد تركيا يعانى.. و2 مليار دولار ديون شركات الطاقة لـ"غازبروم" الروسية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:57 ص
وول ستريت: اقتصاد تركيا يعانى.. و2 مليار دولار ديون شركات الطاقة لـ"غازبروم" الروسية اردوغان
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن سبع شركات تركية تعاني من دين كبير لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، وهو تطور قد يجعل أنقرة تخضع إلى الكرملين بسهولة، وبحسب التقرير، تراكمت على شركات الطاقة التركية ديون تبلغ حوالي 2 مليار دولار بعد فشلها في الوفاء باتفاقيات مع الشركة، وذكرت الصحيفة إن الدين المعني ينبع من عمليات تسليم الغاز الروسي لعام 2019.

كانت الشركات التركية ملتزمة بشراء 10 مليارات متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، لكن الغاز الروسي أصبح أكثر تكلفة للسوق التركية حيث ارتفعت أسعار التجزئة بين 220 دولار و 280 دولار لكل 1000 متر مكعب. وقالت مصادر مطلعة أن الشركات التركية تجري مفاوضات مع غازبروم لإيجاد حل

وذكر الأشخاص أن الشركات ، التي سعت إلى تنسيق مواقفها ، تجري محادثات مع شركة غازبروم لاكتشاف قرار دون اللجوء إلى التحكيم.

ووفقا للتقرير فانه على الرغم من أن الديون مستحقة من قبل كيانات شخصية ، إلا أنه يجب أن يتحول دون شك إلى موضوع على مستوى البلاد في تركيا ، حسب ما علمه الناس ، نتيجة لأن الشركات تكافح من أجل دفعه و غازبروم حاصل على درجة خطابات اعتماد - نوع من ضمان التكلفة - لحوالي 600 مليون دولار صادرة في المقام الأول من قبل البنوك الحكومية التركية.

قد يضخم موضوع الدين الاعتبارات المالية حول قدرة تركيا على تجديد التزاماتها النقدية الخارجية الهائلة. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاطر بما في ذلك العلاقات المتوترة بين أنقرة وموسكو ، التي سعت إلى توسيع العلاقات التجارية مؤخرًا.

وقال أحد الأشخاص في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين: "يمكن أن تكون جزءًا من مفاوضات أوسع نطاقا بين تركيا وروسيا ، وهي بين زعيمي البلدين".

تسارعت وتيرة التحول نحو الغاز الطبيعي المسال من خلال كورونا نتيجة للانخفاض العالمي في الطلب مما دفع تكاليف الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى حد أقل بكثير من تكاليف الوقود بالأنابيب.

خلال ذلك ، اكتشفت الشركات التركية السبع ، التي وقعت عقودًا منفصلة طويلة الأجل ذات صلة مع شركة غازبروم تحتها والتي تم تسليم الوقود فيها ما بين 250 دولارًا و 300 دولارًا لكل 1000 متر مكعب في السنة النهائية ، بناءً على الأشخاص المطلعين على الأمر ، أنها تعرضت للضغط .

وخصصت الشركات لشراء 10 مليار متر مكعب من الوقود من غازبروم في عام 2019 ، لكن الوقود الروسي كان أغلى مما قد يتم عرضه في السوق التركية ، حيث تراوحت تكاليف البيع بالتجزئة بين 220 و 280 دولارًا لكل 1000 متر مكعب.

 


تركيا

روسيا

اردوغان

غاز طبيعي

كورونا

موسكو

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