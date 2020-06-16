اليوم السابع
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وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:52 م
وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة صلاح مرغنى مدير عام التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك لانطلاق مارثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 م، والذي توليه الدولة اهتماما شديدا، حيث يعد العمل بامتحانات الثانوية العامة واجب تربوي ووطني في المقام الأول خاصة مع الظروف الراهنة، وخلال لقائه اليوم، عبر سكايب من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ومديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تنفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شانها العمل على سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة داخل جميع اللجان بالمحافظة.

ووجه مرغنى، بضرورة تركيب مظلة خارج كل لجنة للحماية من أشعة الشمس مع توفير أماكن لجلوس الطلاب، وأكد وكيل الوزارة، تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتوفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب لمنع التزاحم على مبردات المياه وتوفير كمامات لهم، والتأكد من الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان والتهوية الجيدة للمكان والتأكيد على وجود لجنة للعزل.

وشدد مرغنى، جميع العاملين بضرورة الالتزام بارتداء القفازات وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة.

وأشار مرغني، إلى متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ جميع التعليمات الصحية حيث سيجري تعقيم الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات عبر بوابات التعقيم الإلكترونية، وتسليم جميع الطلاب الكمامات الطبية بصفة يومية ضرورة التباعد بين الطلاب اثناء دخول اللجان وداخلها، بالإضافة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه.

 لفت مرغني، إلى تواصل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية والتي جرى تشكيلها في سابقة تعد الأولى من نوعها بامتحانات الثانوية العامة ولمتابعة سير العملية الإمتحانية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، حرصًا على مصلحة ابنائنا الطلاب وحال وجود أي مشكلات أو عقبات يجري حلها على الفور.

واختتم لقائه بالتأكيد على ضرورة تعاون وتكاتف الجميع من أجل نجاح سير أعمال الامتحانات، والوصول بأبنائنا لأفضل النتائج التي نفخر بها جميعا.


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