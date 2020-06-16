وكالة الطاقة الذرية تطلق مشروع "ZODIAC" للكشف المبكر عن مسببات الأوبئة

هند المغربي

أطلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى، مبادرة لتعزيز الاستعداد العالمى للأوبئة فى المستقبل مثل كوفيد -19، حيث يسمى المشروع "ZODIAC"، وفقا للمتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ولفت دوجاريك، إلى أن المشروع يبنى على خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مساعدة البلدان فى استخدام التقنيات النووية للكشف السريع عن مسببات الأمراض التى تسببها الحيوانات العابرة للحدود، بما فى ذلك الأمراض التي تنتشر إلى البشر.

وأوضح أن هذه الأمراض الحيوانية تتسبب فى قتل حوالي 2.7 مليون شخص كل عام، لافتا إلى أنه سيُنشئ المشروع شبكة عالمية لمساعدة المختبرات الوطنية في المراقبة، والكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية والحيوانية مثل كوفيد – 19، والإيبولا، وإنفلونزا الطيور، وزيكا.

ومن خلال الاجتماع الأول عبر تقنية الفيديو لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال جروسى: "إنه على الرغم من عمليات الإغلاق، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بكل أنشطتها للتحقق الميدانى فى المجال النووى".