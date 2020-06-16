اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وكالة الطاقة الذرية تطلق مشروع "ZODIAC" للكشف المبكر عن مسببات الأوبئة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:10 م
وكالة الطاقة الذرية تطلق مشروع "ZODIAC" للكشف المبكر عن مسببات الأوبئة فيروس كورونا- أرشيفية
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسى، مبادرة لتعزيز الاستعداد العالمى للأوبئة فى المستقبل مثل كوفيد -19، حيث يسمى المشروع "ZODIAC"، وفقا للمتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ولفت دوجاريك، إلى أن المشروع يبنى على خبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى مساعدة البلدان فى استخدام التقنيات النووية  للكشف السريع عن مسببات الأمراض التى تسببها الحيوانات العابرة للحدود، بما فى ذلك الأمراض التي تنتشر إلى البشر.

وأوضح أن هذه الأمراض الحيوانية تتسبب فى قتل حوالي 2.7 مليون شخص كل عام، لافتا إلى أنه سيُنشئ المشروع شبكة عالمية لمساعدة المختبرات الوطنية في المراقبة، والكشف المبكر عن الأمراض الحيوانية والحيوانية مثل كوفيد – 19، والإيبولا، وإنفلونزا الطيور، وزيكا.

ومن خلال الاجتماع الأول عبر تقنية الفيديو لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال جروسى: "إنه على الرغم من عمليات الإغلاق، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بكل أنشطتها للتحقق الميدانى فى المجال النووى".


الامم المتحدة

الوكالة الذرية

ستيفان دوجاريك

أوبئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة