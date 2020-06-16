اليوم السابع
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وكالة الطاقة: أزمة الطيران تبقى طلب النفط دون مستوى ما قبل الفيروس حتى 2022

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:24 ص
وكالة الطاقة: أزمة الطيران تبقى طلب النفط دون مستوى ما قبل الفيروس حتى 2022 وكالة الطاقة الدولية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ في 2020، لكن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل الوباء قبل 2022.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري "توقعاتنا الأولى للعام 2021 بأكمله تظهر نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني، عند مستوى يبلغ 97.4 مليون برميل يوميا، أنه سيكون دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يوميا".

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس "تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى 2022 على الأقل... يواجه قطاع الطيران أزمة وجودية".

ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب على النفط في 2020 نحو 500 ألف برميل يوميا نظرا لواردات آسيوية أقوى من المتوقع.

وقالت الوكالة "خروج الصين القوي من إجراءات الغلق العام أعاد الطلب في أبريل نيسان إلى مستويات العام الماضي تقريبا. وشهدنا أيضا انتعاشا قويا في الهند في مايو، وإن كان الطلب مازال أقل بكثير من مستويات العام الماضي".

وأشارت الوكالة إلى هبوط في إمدادات النفط العالمية بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو، وقالت إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضوا الإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا.

وقالت "إذا استمرت الاتجاهات الحديثة في الإنتاج وتعافى الطلب، فستقف السوق على أساس أكثر استقرارا بنهاية النصف الثاني من السنة".

وتابعت "لكن ينبغي ألا نستهين بأوجه عدم التيقن الهائلة".


وكالة الطاقة

الهند

الصين

اوروبا

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