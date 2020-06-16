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وكالة إيرانية: عمال فى إيران يحتجون بسبب تأخر الرواتب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:54 م
وكالة إيرانية: عمال فى إيران يحتجون بسبب تأخر الرواتب مظاهرات إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تظاهر عددا من العمال بمجمع هفت تبه الإيرانى لقصب السكر قرب مدينة شوش شمال اقليم الأهواز غرب إيران، وانتقدوا تجاهل أصحاب العمل المطالبة بأجورهم المتأخرة، بحسب وكالة إيلنا الإيرانية.

ووفقا للوكالة قال أحد العاملين في مجمع هفت تبه لقصب السكر: "بعد أيام من الاحتجاجات النقابية للمطالبة بالأجور، للأسف لا يوجد مسؤول في المجمع ولا أحد يلبي مطالبنا".

ووفقا للعامل يطالب العمال بأجر شهرين أبريل ومايو من هذا العام، في حين كان من المفترض أن يدفع أصحاب العمل رواتب العمال كل شهر فى يوم 15، وبصرف النظر عن رواتب أبريل، فإن 17 يومًا مرت على موعد دفع أجور شهر يونيو، ويلقي صاحب العمل باللوم على نقص التمويل.

وأضاف: "لدينا مطالب أخرى من صاحب العمل فيما يتعلق بالسنوات ودفع تكاليف الأعمال الشاقة للعمال المتقاعدين، ودفع أقساط التأمين للضمان الاجتماعي ومطالب أخرى".

وقال آخر: "ستستمر الاحتجاجات إذا لم يكن هناك استجابة لمطالبنا".


ايران

رواتب متاخرة

هفت تبه

مسيرة عمالية

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