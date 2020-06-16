اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات كورونا فى قارة أفريقيا تصل لـ 6464 حالة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:23 ص
وفيات كورونا فى قارة أفريقيا تصل لـ 6464 حالة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في عموم بلدان القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6464 وفاة.

ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر ، وجيبوتي والمغرب ونيجيريا.  


كورونا

افريقيا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

اخبار افريقيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الإدانة وحدها لا تكفى".. 22 قياديا أفريقيا بالأمم المتحدة يوقعون بيانا شخصيا "ضد العنصرية".. الإعلان المشترك يؤكد التضامن مع حركة "حياة السود تهم" ودعم "مظاهرات فلويد".. ويدعو لتحرك جاد لمكافحة اضطهاد السود

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:30 م

يونيسف: الموت يهدد 51 ألف طفل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:55 م

ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى أكثر من 70 الف حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:48 م

أفريقيا تقترب من ربع مليون إصابة بكورونا.. و6546 حالة وفاة وتعافى 111 ألفا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة