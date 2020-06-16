وفيات كورونا فى قارة أفريقيا تصل لـ 6464 حالة

وكالات

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في عموم بلدان القارة الأفريقية بلغ حتى الآن 240 ألف حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز في بيان من مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن عدد حالات التعافي من مرض كوفيد - 19 في عموم القارة بلغ حتى الآن ما مجموعه 109977 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 6464 وفاة.

ووفق آخر إحصائيات المركز، فإن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة أفريقية، و تتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الوباء تليها مصر ، وجيبوتي والمغرب ونيجيريا.