اليوم السابع
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وفاة موظف بصحة الشرقية بعدوى فيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:53 م
وفاة موظف بصحة الشرقية بعدوى فيروس كورونا الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،
الشرقية - إيمان مهنى

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توفي موظف بإلادارة الصحية في أبوكبير، بوحدة ناقلات الأمراض متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
 
وقال بيان لمديرية الصحة إنه يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، ببالغ الحزن والأسي لفقيدنا شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالي  توفيق عبد المطلب محمد، أحد أبطال فريق قسم مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بأبو كبير، والذي وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونحتسبه عند الله من الشهداء ولا نزكي علي الله أحدا، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون " .
 
كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.
 
وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.
 

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