اليوم السابع
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وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين فى الكويت.. اليوم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:59 ص
وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين فى الكويت.. اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول  العمل   بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل على متنها 2420 راكبا إلى مطارات 4 دول مصر، والهند،  والسودان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل1160 عاملا  من العالقين.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8  سوف تصل إلى 4 مطارات هى مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا  1160 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي طيران فلاي ايجبت رقم 5304 قيام من مطار الكويت الساعة 8.45  وعلي متنها 160 عاملا  وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم  1645 الكويتية  وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار سوهاج.

والثالثة أير كايرو  رحلة رقم  2502 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة  النيل  للطيران رقم  6888 قيام من الكويت 14.00علي متنها  145 عاملا  تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي   طيران الجزيرة رقم   1723  قيام من الكويت 14.50 وعلي متنها  145 عاملا  وتصل مطار الإسكندرية ، أما الرحلة السادسة  الجزيرة  رقم  1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة على طيران أير كايرو رقم  2416 قيام من الكويت 17.30وعلي متنها  145   عاملا تصل  إلي أسيوط ، والثامنة طيران الجزيرة  رحلة رقم  1715  قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.


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