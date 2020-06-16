وصول أول قطار مترو أنفاق جديد للعمل بالخط الثالث للمترو.. صور

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عن وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان فى كوريا الجنوبية وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثمانى سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو، بإجمالى تكلفة بقيمة 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتم تمويل الشق الأجنبى من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالى ال32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر.

وأضاف وزير النقل أنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التى تحمل القطار بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء تمهيدا لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية تمهيداً لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطار.

وأشار وزير النقل إلى أن وصول هذا القطار يأتى بالتوازى مع وصول الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد جديد وقبل عدة أيام من وصول الدفعة الأولى من صفقة تصنيع وتوريد 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب لتمثل هذه التوريدات احد ثمار التعاقدات الضخمة التى تم التعاقد عليها وتوريدها خلال فترة تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية خاصة مع مرور ستة أعوام على تولى فخامته رئاسة الجمهورية.

وأكد الوزير أن القطار الجديد له مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة فى ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً فى بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى حاسة السمع لافتا أن كل هذه المميزات ستمثل نقلة مميزة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

ولفت الوزير إلى أنه من المخطط وصول القطار الثانى فى يوليو 2020 على أن يتوالى وصول باقى القطارات وفقا للجدول الزمنى المحدد وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى عدد الركاب والتى ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة والذى ينتهى بمحطة عدلى منصور والتى تعد نموذج رائد للنقل متعدد الوسائط مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات بها على مساحة 15 فدان و سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولى بخط أتوبيس BRT بطول 3كم ( 2كم نفقى – 500 متر نفق مفتوح – 500 متر سطحى) وبتكلفة إجمالية 280 مليون دولار.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير أنه سبق التعاون مع شركة كورية لتوريد 20 قطار للخط الأول دخلت كلها الخدمة حيث تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف) تدعيما للصناعات الوطنية كما تقوم أيضاً بتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات بتكلفة حوالى 131 مليون دولار لصالح الخط الثانى للمترو ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه مساهمة من الدولة فى إحلال وتجديد الخطين الأول والثانى للمحافظة على سلامتهم وصيانتهم لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.