وزير دفاع الهند يجتمع مع رئيس أركان الجيش ووزير الخارجية لبحث مواجهة الصين

كتب محمد عبد العظيم

يعقد وزير الدفاع الهندى اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية لمناقشة المواجهات بين الجيش الهندي والصيني، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت الهند كانت أعلنت قبل قليل عن مقتل 3 جنود فى اشتباك على الحدود الهندية الصينية.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام هندية، أن اثنين من موظفى المفوضية الهندية فى باكستان اختفيا قبل نحو ساعتين وأن الحكومة الهندية بحثت الأمر مع السلطات الباكستانية المعنية، ونقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم المفوضية العليا للهند في إسلام آباد قوله "إن اثنين من مسئولى المفوضية العليا فى عداد المفقودين منذ الصباح أثناء عملهما الرسمى، وتم بحث الأمر مع السلطات الباكستانية".

وأضاف أن الموظفين يعملان سائقين وخرجا فى مهمة فى إسلام أباد لكنهما لم يصلا إلى وجهتيهما بعد، ويأتى الحادث الجديد بعد أيام من طرد الهند اثنين من مسئولي المفوضية العليا الباكستانية في دلهي بعد اتهامهما بالتجسس.

وردت إسلام أباد باحتجاج قوى، واستدعت السفير الهندى لديها مبلغة إياه استياءها من هذه الخطوة.

كما استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، أيضا دبلوماسيا هنديا كبيرا فى السفارة الهندية باسلام أباد، الأربعاء الماضى، لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على