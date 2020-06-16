وزير خارجية اليمن: الحوثيون يواصلون عرقلة عمل لجنة إعادة الانتشار بالحديدة

صنعاء (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمنى، محمد الحضرمى، أن ميليشيات الحوثى تواصل عرقلة عمل لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، وقال الحضرمى - فى اتصال مع المبعوث السويدى إلى اليمن، بيتر سيمنبي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء "إننا لم نتلق تأكيدات أممية لحل معوقات عمل لجنة الانتشار بالحديدة"، مشددا على أنه يجب نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة بالحديدة.

وأضاف أن: "مشاركتنا في لجنة تنسيق الحديدة معلقة لحين حل أممي للمعوقات"، مطالبا في الوقت ذاته بتدخل أممي لحل مشكلة "خزان صافر" النفطي الذي يهدد بكارثة بيئية خطيرة.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت رسميا، في 11 مارس الماضي، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة، محملة ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية.

وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.